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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:46
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        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, müzakerelerde gelinen son noktanın da değerlendirildiği Washington'daki görüşmede Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini bildirdi.

        Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.

        Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

        Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.

        Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

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        #Bakan Fidan
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