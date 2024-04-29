Son dakika haberi Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Giriş: 29.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile ABD-Körfez İşbirliği Konseyi'nin düzenlendiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Riyad’da temaslarını sürdürüyor.
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