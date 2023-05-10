Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

RUSYA'YA GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4'lü toplantıya katılmak üzere Rusya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtilmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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