Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası ilk açıklama

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İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi.

Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz.

Taraflarla ayrı ayrı görüştük, bazı konularda uzlaşı var. Bize duyulan görevin sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durması ve barış için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir.