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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç daha fazla adım atmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetli bir şekilde lanetliyoruz" derken İsveç'in NATO üyelik sürecine yönelik olarak "İsveç'ten teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş: 05.04.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç daha fazla adım atmalı
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki gösteren Çavuşoğl "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da böyle provokasyonların olmaması konusunda kendilerini uyarmıştık. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetli bir şekilde lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini ifade ederek "Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. Finlandiya bu yönde adımlarını atmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemesi, onaylaması aslında açık kapı politikasını desteklediğinin göstergesidir" dedi.

Çavuşoğlu "Finlandiya, 3'lü muhtıradan sonra adım atmıştır. İsveç'in daha fazla adım atması gerektiğini de hatırlattık. Terörle mücadele yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Somut adımlar atılması gerekiyor. Diğer taraftan özellikle PKK/YPG/PYD faaliyetleri İsveç'te devam ediyor. PKK için ciddi kaynaklar oluşturuyorlar İsveç'te. Dolayısıyla İsveç'in bunları sonlandırması gerekiyor. Teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımları görmek istiyoruz" diye ekledi.

Bakan Çavuşoğlu Moskova'da 4'lü görüşmelere yönelik "İstişarelere devam edilmesi konusunda mutabıkız. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ramazan ayında Türkiyede bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık" diye konuştu.

Çavuşoğlu ABD Büyükelçisi Flake'in CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine yönelik ise "Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir" yanıtını verdi.

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