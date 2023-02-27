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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu açıklamasında "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzelecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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