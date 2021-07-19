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Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kıbrıs ve Türkiye'ye yönelik kovid seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü

19.07.2021 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü
DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik Kovid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.

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