Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok

REKLAM advertisement1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Şu anda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz." dedi. Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, yıl sonunda hedefin 100 bin varil olduğunu bunun da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

KARADENİZ GAZINDA SON DURUM

Türkiye'de 50 yılda ürettiğimiz gazı Karadeniz'de 1 yılda üretebileceğiz. Türkiye'nin gaza ihtiyacı çok. Evde, sanayide kullanıyoruz. Maalesef bu konuda dışa bağımlıyız. Orada deniz derinliği 2 bin 100 metre. Deniz tabından sonra 2500 metreye kadar sondaj yapıyoruz. Gazı buradan çıkarıyoruz ve karaya taşıyoruz. Keşif zorlu bir süreçti ama üretime geçmek daha zor bir süreç. O sahada gaz üretmeye başladık. Gaz evde kullanılıyor. İlk etapta 10 milyon metreküp hedefimiz var. Şu an günlük 2,2 milyon metreküp yapıyoruz. İlk fazda hedefimiz bu. İkinci fazda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. 40 milyona çıktığımız zaman 15 milyon hanenin gazını karşılamış olacağız. 2026 - 27 yıllarında bu rakamlara ulaşma hedefimiz var. Daha öne çekersek daha değerli.

REKLAM

YENİ POTANSİYELLER VAR MI?

Yeni keşif kuyuları açmayı da hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası keşfi yaptığımız yer. Orada 17 kuyu açmış durumdayız. Çalışmalar orada yoğunlaştı. Bu nedenle 3 gemi orada. Burası Filyos'a yani karaya 170 km uzaklıkta. Biz bu bölgede yeni potansiyeller olduğunu düşünüyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz'de arama yapmak istediğimiz yerler var. Bunların bir kısmı gaz, bir kısmı da petrol. Keşif amaçlı sondajlar yapmayı planlıyoruz. Üretimi aksatmadan keşif sondajlar yapacağız.

"ENERJİDE HEDEF: TAM BAĞIMSIZLIK"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 68 civarında. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin mutlaka enerjide tam bağımsız olması lazım. Hedefimiz bu. Bu onun yolunda atılmış bir adım. Petrolde de öyle. Biz ümitliyiz ama bir şey keşfetmeden ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Orta ve Doğu Karadeniz'de umut var olarak kazmayı planlıyoruz. Abdulhamid Han Doğu Akdeniz'de keşif çalışması yapıyor. Akdeniz'de çok aktif bir dönem geçirdik. Buna yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor dedik. Akdeniz'de daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz ve Karadeniz'e çıktık.

REKLAM

GABAR'DA GÜNDE KAÇ VARİL ÜRETİLİYOR?

Şırnak'ta Gabar'da bugün itibariyle günde 32 bin varil petrol üretiyoruz. 2016 yılında Türkiye Petrolleri'nin toplam petrol üretimi günlük 35 bin varildi. Bugün, o günkü üretim rakamını ikiye katlayacak değere ulaştık. Orada gece gündüz çalışma devam ediyor. Bu yılın sonunda hedef 100 bin varil. Bir taraftan üretim çalışmalarına devam ediyoruz, bir yanda keşif çalışması yapıyoruz. Anlatılanların bir kısmı doğru. Üzerine beton dökülüp kapatılan kuyulara sondaj yaptığımızda farklı netice aldığımız sahalar oldu. Şırnak, Gabar, Kato'da terör vardı. Şimdi oralarda terörün adı yok. Dolayısıyla bu bölgeler aranmamış bölgeler. Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif. 100 bin varil çok önemli rakam. Batman'da ve Adıyaman'da petrol üretiyoruz. Bu 100 bin varil üretildiğinde 2024'te 175 ile 200 bin varile gelmek demek. Bu da şu demek, Türkiye ihtiyacının yüzde 20'sini burada üretiyor demek. 90-100 kuyu açıldığında bu rakama geleceğiz. Sismik çalışmada iki ana konu var. Bir tanesi iki boyutlu sismik. Bu adeta işin röntgenini çekmek. İkinci konu, 3 boyutlu sismiktir. Bir şeyler görürsek sondaj yapıyoruz.

DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI?

Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz."