Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.