Bakan Akar'dan kritik açıklamalar

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Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda konuşan Bakanı Akar, "ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa bizim de kafamızda bir şeyler var" dedi.

Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S'400'le ilgili de konuşan Akar, "Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunma sistemini nerede kuracağımıza karar verip gidip kuracağız" dedi.

Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin ise, "Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

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