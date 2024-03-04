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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Gazze açıklaması: Türkiye gerekirse restini çekmeli

        Son dakika haberi Bahçeli'den Gazze açıklaması: Türkiye gerekirse restini çekmeli

        MHP lideri Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili paylaşımda bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın diyalog çabaları ve diplomatik temasları çok değerlidir. Sonuca ulaşması samimi dileğimizdir. Ancak gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli, bunun da siyasi eylemini planlayıp fedakarlık ve kahramanlık içinde icra etmelidir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. Ramazan; barış, bereket, bolluk ve kardeşlik mevsimidir. Önümüzdeki Ramazan, barışın kurumsallaşıp kökleşmesi için müstesna ve muazzez bir fırsattır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 17:54 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:54
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        Gazze açıklaması: Türkiye gerekirse restini çekmeli
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