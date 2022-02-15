HABERTURK.COM

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki yatırım ortamını anlatan Erdoğan, uluslararası yatırımcıların ilgisinin arttığını kaydetti. Erdoğan, BAE ile karayolu, havayolu bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi için gereken adımların atıldığını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum.

'BAE İLE EKONOMİK BAĞLANTILARI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Karayolu, havayolu bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için gereken adımları atıyoruz

Koronavirüs sürecinde yaşananlar Türk ekonomisin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir.

Siyasi istikrarımız hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretimi, yatırımı, istihdamı teşvik eden yönetim anlayışımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.

Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü 2020'de biz yüzde 1.8 büyüme oranı yakaladık

Geçen seneyi 225 milyar doları geçen rekor ihracat, ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık.

'ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR'



Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla bu başarılarımızı taçlandırmış olacağız.

Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor.

2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz.

Alt yapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimiz uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor.

BAE özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak Türkiye ile ticari ortaklıktan ve yatırım iş birlikleri tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim.

Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler hepinizin malumudur. Türkiye BAE ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade elbette çok önemlidir.

İki ülkenin gerçek potansiyelini ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır.

Ticaret, Sanayi ve Teknoloji bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finans ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz ve diğer kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır.