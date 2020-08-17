Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan 17 yaşındaki Alişan Tekgözlü, dalgıç polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babası Atilla Tekgözlü'nün nefes vermesiyle hayata döndükten 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Acı olay, Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde 14 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Alişan Tekgözlü (17) babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti. Bu sırada gölde bir yelken alabora olunca 2'si genç kız 3 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alişan Tekgözlü, babasının ve arkadaşlarının uyarısına rağmen gençleri kurtarmak için göle girdi.
'BEN OĞLUMA BİR NEFES VEREYİM'
Gençlerin yanına giderken yelken uzakta olduğu için yorulan Tekgözlü, gücünü kaybederek göle battı. Bu arada göle düşen gençler, gelen bir başka tekne ile kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler geldi. Polisler, kısa sürede Tekgözlü'yü battığı yerden çıkardı. Karaya getirilen gence dalgıç polisler dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu arada başında duran baba hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun yüzünü sevip, "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bir süre sonra baba oğluna, "Ben oğluma bir nefes vereyim" diyerek suni teneffüs yaptı. Babanın birkaç kez suni teneffüs yapması sonrası oğlunun kalbi yeniden atmaya başladı. Dalgıç polisin de uzun süren kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata dönen genç, hastaneye kaldırıldı.
Önce Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Alişan Tekgözlü tedavinin 3'üncü gününde hayatını kaybetti. Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.
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