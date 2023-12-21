REKLAM advertisement1

Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili dosyayı bugün ikinci kez görüştü.

25 Nisan 2022’de tutuklanan Can Atalay, milletvekili seçilmesinin ardından yargılamanın durmaması ve hakkında hüküm verilmesi nedeniyle AYM’ye başvurdu.

Atalay’ın avukatları, Anayasa'nın milletvekillerine yasama dokunulmazlığı getiren 83. maddesine dayanarak seçim sürecinin ardından müvekkillerinin tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması gerektiğini vurguladı.

REKLAM

YARGITAY'DAN SUÇ DUYURUSU

AYM Can Atalay ile ilgili olarak hak ihlali kararı verdi ve dosyayı milletvekilinin tahliye edilmesi, yargılamanın durması için yerel mahkemeye gönderdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Atalay için hüküm verildiği gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hem karara uymadı hem de Türkiye'de ilk kez görülen bir karara imza atarak ihlal yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

YENİDEN BAŞVURU

Can Atalay’ın avukatları bu kez AYM kararına uyulmaması nedeniyle bir kez daha yüksek mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen AYM birinci bölümü, oybirliğiyle dosyayı AYM Genel Kurulu’na sevk etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Karar tekrar milletvekilinin tahliye edilmesi, yargılamanın durması için yerel mahkemeye gönderecek.

AYM'DEN CAN ATALAY KARARI AÇIKLAMASI

AYM hak ihlali kararı hakkında şu açıklamayı yaptı:

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21/12/2023 tarihinde Şerafettin Can Atalay başvurusunu Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesi nedeniyle iki başlık altında incelemiştir:

1- Anayasa'nın 148. maddesinde düzenlenen bireysel Başvuru hakkının hak ihlaline oybirliği ile,

2- Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ise 11 oya karşı 3 karşıoy ile karar vermiştir.

ÖZEL: BENİ UTANDIRIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, "Beni utandırıyor ama bu gündem birilerini utandırmıyor. Türkiye'yi mahcup edenlerin artık ders almaları gerekir. AYM saati doğru göstermiştir. Şüphesiz kararın uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye’yi dünyaya rezil etmektir" dedi.

MHP'DEN İLK YORUM

MHP'li Feti Yıldız, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a yaptığı ilk değerlendirmede, "Başka bir karar vermesini zaten beklemiyorduk. Heyet aynı taraf aynı... İhlal kararı verdi ancak bu kararı nereye gönderecek önemli olan o. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderirse 13. Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay'a gönderecek. Yargıtay'ın aldığı karar da belli. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bize göre çok yanlış" dedi.