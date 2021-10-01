Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifasını turuncu-lacivertli kulübün yönetimine sunacağını söyledi.
Kocaman, Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fatih Karagümrük'ün haklı bir galibiyet aldığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçından sonra davranışta belirli bir düzelme görünüyordu. Bu bizi umutlandırmıştı. Buraya gelirken özellikle zaaflarına odaklanarak kaybetmeden dönmek en önemli ve büyük temennimizdi. Karagümrük, ligde organize ve ne yaptığını bilen 5-6 takımının en başında geliyor. Son derece haklı ve doğru bir galibiyet aldılar. Hem antrenörlerini hem de oyuncularını kutluyorum." diye konuştu.
Takımda bazı şeyleri değiştirme gücünün kalmadığını aktaran Kocaman, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim adımıza söyleyecek çok şey yok. Kendi adıma bir şeyler söylemek istiyorum. Sezon başlangıcında 8 maçta 6 mağlubiyet hem kendi adıma hem de kulüp adına kabul edilebilir bir durum değil. Bu tip durumlarda kendi adıma vereceğim kararlarda bir şeyleri değiştirme şansıma bakarım. Şu anda, özellikle de ilk yarıda gördüğüm oyuncu davranışı ve benzeri şeyler, bir şeyleri değiştirme konusundaki gücümüzün azaldığını gösteriyor. Ne kendimi ne de kulübü sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Nasıl başarılarda karşılığını alıyorsak, başarısızlıkta da bedeli olmalı. Bu bedeli ödeyeceğiz. Kendi adıma bunu yapacağım."
Aykut Kocaman, "Ödeyeceğiniz bedel istifa kararı mı?" şeklindeki soruya, "Evet." yanıtını verdi.
Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise "Geride kalan 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Elbette bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı yönetime sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." değerlendirmesinde bulundu.
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