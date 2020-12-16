Ayasofya'daki hayasız fotoğraflara dava

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın özel haberine göre, Belçikalı manken Marisa Papen, dünyanın birçok noktasında çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelmişti. Mısır'da Karnak Tapınağı'nda, Kudüs’te ağlama duvarında çıplak fotoğraflar çektirmişti.

TÜRKİYE’YE 2018 YILINDA GELDİ

Türkiye’ye 2018 yılında gelen manken, fotoğraf çektirmek için Ayasofya’yı seçti. Çarşafla girdiği Ayasofya’da, uygunsuz fotoğraflar çektirdi. Papen daha sonra Kapadokya’da da çıplak fotoğraflar çektirdi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğrafların yayınlanması üzerine Türkiye’de tepkiler yaşandı. Birçok vatandaş Marisa Papen’den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İFADE İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Belçikalı manken Türkiye’den ayrıldığı için ifadesi alınamadı. Savcılık, ifadesinin alınması için Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkardı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marisa Papen ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve hayasızca harekette bulunma” suçlarından Marisa Papen’in 7 yıla kadar hapsini talep etti.