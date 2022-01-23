Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 25 yaşındaki Barty, daha önce son şampiyon Naomi Osaka'yı yenen ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-4, 6-3 setlerle mağlup etti.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor.

Barty, çeyrek finalde başka bir Amerikalı Jessica Pegula ile karşılaşacak. Pegula, beşinci seri başı Maria Sakkari'yi yenmişti.