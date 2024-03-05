Son dakika haberi Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı

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Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli Gökhan Ö. hakimlikteki sorgusunda, "Şoför arkadaş aracın bakımları olduğunu söyledi. Önlemleri kendisinin alması gerekirdi" dedi.

YARALANAN İKİ KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ Olay, dün saat 11.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana gelen patlamada, Selçuk Boynukısa ve Şemsettin Beken hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlan 3 şüpheli Anadolu adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Ö. ve Gökhan Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüpheli Aydın B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ÖNLEMLERİ KENDİSİNİN ALMASI GEREKİRDİ" Şüpheli Gökhan Ö. hakimlikteki sorgusunda, aracı yeni aldıklarını ifade ederek, “Şoför arkadaş aracın bakımları olduğunu söyledi. Önlemleri kendisinin alması gerekirdi. Şoför Aydın B. eksiklikleri bana bir hafta önce söyledi. Bir haftadır yaptırmak için usta arıyorduk. Aracı alalı 40 gün oldu" dedi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.