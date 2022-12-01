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Son dakika haberi Asgari ücret için takvim belli oldu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi

Giriş: 01.12.2022 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Asgari ücret için takvim belli oldu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

"ÜCRETTE GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNİN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl olduğu gibi süreci 3 imzayla tamamlamak istediklerini belirterek "Ancak kabul etmeyeceğimiz bir rakam olursa masada olmayız" dedi.

Atalay, bunun yanında geçmişte asgari ücret arttığı için işçi çıkartanların olduğunu, bunun önüne geçecek düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

"Ücrette gelir vergisi dilimlerinin düzeltilmesi gerekiyor" diye konuşan Atalay, "Asgari ücretle sorun bitmiyor, asgari ücretin geçerli ücrete dönüşmesi sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.

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