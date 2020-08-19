İHA

Adıyaman'da küçük çocuğun şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması 'pes' dedirtti.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonunda görüntülenen çocuk herkesi şaşırttı. 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun videosu, görenleri hayrete düşürdü. Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen diğer sürücü ve yolcuların canlarını hiçe saydı

Çocuğu direksiyon başına oturtup kazaya davetiye çıkaran otobüs görevlileri, bu anları cep telefonuyla kaydedip, paylaştı. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.