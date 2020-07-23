Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi.

AA'nın haberine göre; karadan ve havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.