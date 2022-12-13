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Son dakika haberi Antalya'da 3 ilçede okullar tatil ilan edildi

Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Giriş: 13.12.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Antalya'da 3 ilçede okullar tatil ilan edildi
DHA

Meteoroloji'nin Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine 'turuncu kod' ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulunmasının ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda yarın 1 gün eğitime ara verildiğini açıkladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü 1(Bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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