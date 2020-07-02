Adana'da, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu Güden'i (54) başına odunla vurarak öldüren tutuklu sanık Erol Güden'in (33),yargılanmasına başlandı. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Güden, "Annemi ablam Hatice öldürdü. Suçu üstlenmem için beni ölümle tehdit etti. Ben de korkumdan suçu üstlendim" dedi.
Olay, 1 Aralık 2019'da Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 Sokak'taki Güden Ailesi'ne ait evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol Güden, 29 Kasım günü uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu Güden ile tartıştı. Erol Güden, tartışma sırasında evin camlarını kırdı. Daha sonraki günlerde sık sık annesiyle uyuşturucu parası için tartışan Güden, olay günü yine aynı nedenle annesi Durdu Güden ile tartışmaya başladı. Sesleri duyan komşular, eve gelince anne ve oğlunun arasına girip, kavgayı sonlandırdı.
Ertesi sabah ise Erol Güden, Karslılar Mahallesi´ndeki ablasının evine giderek, para istedi. Kardeşinin hareketlerinden şüphelenen ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak, annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeş, annesi Durdu Güden'i kanlar içinde yatakta bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirip, kardeşi Erol Güden'i Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim etti. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen Durdu Güden'in polis ekiplerince yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.
POLİSTEKİ İFADESİNDE ODUNLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Erol Güden, ifadesi alınmak üzere Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, Durdu Güden'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Erol Güden, sorgusunda uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını ardından annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak, annesinin kafasına defalarca vurduğunu anlattı. Annesini öldürdükten sonra evden çıktığını söyleyen Erol Güden sabah da ablasına gittiğini anlattı. Yüzünde tırnak izleri olduğu görülen Erol Güden, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
YARGILANMASINA ABŞLANDI
Olay sonrası cezaevine gönderilen Erol Güden'in yargılanmasına dün başlandı. Uyuşturucu parası vermediğini ileri sürdüğü annesini başına sopayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Güden, Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
'ABLAM ÖLDÜRDÜ, KORKUMDAN SUÇU ÜSTLENDİM'
Sanık Güden, davadaki savunmasında daha önce verdiği ifadenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek annesini daha önce de 2000 yılında eşini öldürdüğü için hapis cezası alan ablası Hatice T.'nin öldürdüğünü ve suçu kendi üzerine attığını iddia etti. Ablasının daha sonra kendisini ele vermemek için tehditlerde bulunduğunu belirten Güden, "Annemi ablam Hatice öldürdü. Suçu üstlenmem için beni ölümle tehdit etti. 'Sen uyuşturucu kullanıyorsun, hırsızlıktan da cezan var. Sana cezaevinde iyi bakarız' dedi. Ben de korkumdan suçu üstlendim. Ağabeyim Yalçın ile eşi de beni karakola götürdü" diye konuştu.
Sanık Güden'in tutukluğunun devamına ve cezai ehliyetinin olup olmadığı hakkında raporun beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.
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