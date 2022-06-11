Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da dış atışlardan etkili oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko karşısında 7 kez skor üreten Anadolu Efes, ilk periyodu 31-25 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Kalan bölümde Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun basketlerine Micic ve Larkin ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 52-50 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin'in üst üste kaydettiği basketlerle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, dış atışlardan art arda bulduğu sayılarla farkı azaltmasına rağmen lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 76-69 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 103-92 galip ayrıldı.
Final serisinin dördüncü maçı, 13 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik
Anadolu Efes: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu, Egemen Güven
Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 2
1. Periyot: 31-25
Devre: 52-50
3. Periyot: 76-69
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