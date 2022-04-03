Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Altınordu iki golle sevindi.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren goller 59'da Ahmet İlhan Özek ile 78'de Kürşad Sürmeli'den geldi. Adanaspor'da 76. dakikada Evren Korkmaz kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Altınordu puanını 34'e yükseltirken, Adanaspor ise 38 puanda kaldı.