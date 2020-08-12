Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından ortak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'la ilgili demeç vermediğini belirten Ağaoğlu, "Ben Filip Novak ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadım. Yapılan haber doğru değil. Yazılana göre bizim Novak'a verdiğimiz para 700 bin Euro'ymuş, 900 bin vermişiz kabul etmemiş. Doğrusu 850 bin Euro veriyorduk, 1.25 milyon Euro teklif ettik, kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu'ndan sonra söz alan Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederken "Ahmet başkana teşekkür ediyorum. Kendisi, mecburiyeti olmadığı halde bizzat konuştu. Yalan haberler yakınlaşma adına fırsat yaratabiliyor" dedi.

Harcama limitlerine de değinen Ağaoğlu, "Hesabımızı kitabımızı yıl içinde yapıyoruz. Camiamız tarafından cimri olmakla eleştiriliyoruz. Gelirimiz belli, giderimizin de aynı doğrultuda olması lazım" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN MUSTAFA CENGİZ'E YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün "Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir. Futbolcular önce bize gelir daha sonra 2-3 katı fazla paran verilen kulübe gider" açıklaması yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de yanıt verirken "Bu kadar kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz'e, 'Başkanım siz sağlığınıza kavuşun, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim, sözlerimin de arkasındayım" dedi.

MURIC GÖNDERMESİ!

Galatasaray'la ilgili konuşurken geçen sezon iki kulübün de istediği Vedat Muriç transferini hatırlatan Koç, "Vedat'tan sonra çok istenen bir oyuncuyu daha Fenerbahçe'ye kaptırmak karşı tarafı çok agresifleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş transferine açıklık getiren Koç, "Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'DAN DÜŞÜK ŞARTLARA GELDİ"

Mert Hakan'la ilgili konuşmayı sürdüren Koç, "Mert Hakan bize kasım ayında önerildi. Sonra anlaşma sağlanmış bir takımla. İki takım arasındaki önemli bir maçtan 2 hafta önce olduğu varsayılırsa, bu da enteresan. Mert Hakan'ın duruşu, benim açımdan takdire şayan bir duruştur. Bizim yaptığımız anlaşma, onun daha önce Galatasaray ile anlaştığı şartlardan, daha düşük şartlar" yorumunda bulundu.

TRANSFER VE SOSA SÖZLERİ

Transferlerle ilgili de konuşan Ali Koç, gündemde olduğu iddia edilen Jose Sosa için şunları söyledi:

"Transferler devam edecek. İhtiyacımız var. Hem içeri gelecekler, hem dışarı gidecekler var. Önemli olan 2 senede sağladığımız olan maaş bütçelerindeki düşüşü devam ettirebilmek. Önemli olan bu. Bitmemiş bir transferi konuşmam. Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız"