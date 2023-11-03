Son dakika haberi Ali Koç'tan son dakika açıklaması: TFF ile ilgili sabrımız tükendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bugün yolun bittiği yerdeyiz. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Tüm lig için garip hakem hataları var. Bizim artık TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın iyi niyetine inanıyorduk. Hala da inanmak istiyorum. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe olarak TFF Başkanının niyetini sorgulamak durumundayız." ifadelerini kullandı
Giriş: 03.11.2023 - 18:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:41
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