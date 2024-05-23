Ali Koç'tan Aziz Yıldırım ve Mourinho sorusuna cevap

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili sözlerini de değerlendirdi.

Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilgili bir çağrı yaptı. Bu çağrıya cevabınız nedir? İsmail Kartal'ın durumu nedir?" sorusunun ardından, "Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Bu konuların yeri değil." diye cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayrıca, "Jose Mourinho konusunu, derbi öncesi gündeme getirmek talihsizlikti. Olumsuz etki yarattı. Hoca ve futbolcu yatırımdır. Aşağı yukarı 2 senesi, 45 milyon Euro olacak bir yatırımı beraber yapalım diyor. Bir masa etrafında medenice oturabilirsek onlara da bakarız sonra." sözlerini sarf etti.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ? "Mourinho ile çalışmayı istiyorlarsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum." Öte yandan Ali Koç, "Aziz Yıldırım'ın aday olma nedenini, Ali Koç'tan intikam alma isteği olarak görüyorum" dedi. "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!" Haberi Görüntüle