Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi.
Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel'de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.
Al-Khelaifi, Avrupa'daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi hakkında, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak." dedi.
TÜRKİYE'DE YABANCI HAKEM UYGULAMASI
ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gazetecinin ''Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi'' sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde yanıtladı.
Türkiye'de maçların çok durduğuna ve 8-10 dakika normal sürede Avrupa'daki maçlara kıyasla zaman kaybı yaşandığını belirten Koç, Avrupa'daki maçların ise daha akıcı geçtiğini söyledi:
"Türkiye'nin en büyük sorunu maç sürelerinin çok uzaması. Avrupa'ya göre maçlar 9-10 dakika daha yavaş oynanıyor"
DÜNYA KUPASI NEDENİYLE LİGLERE VERİLELCEK ARA
ECA Başkan Yardımcısı Edwin Van Der Sar ise Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle ülkelerde liglere ara verilmesiyle ilgili olarak, "Şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek." ifadelerini kullandı.
ECA Yönetim Kurulu Üyesi Lina Souloukou ise kadın futbol kulüplerinin de artık ECA üyesi olabileceğini ve ECA bünyesinde bir birim kuracakları kadın futbolunun destekleneceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!