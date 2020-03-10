Ali Babacan DEVA Partisi'ni kurdu

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Ali Babacan, AK Parti'den istifasının ardından kurulması beklenen partisi ile ilgili resmi adımını attı. Kuruluş dilekçesi AK Partili eski milletvekilleri İdris Şahin, Mehmet Emin Ekmen ve eski vali Hasan Canpolat tarafından İçişleri Bakanlığı'na verilen partinin Kurucular Kurulu'nda 90 kişi yer aldı. Partinin adı DEVA kısaltması ile Demokrasi ve Atılım Partisi olarak belirlendi. Logosunun da su damlası içinde bir fidan olduğu ifade edildi...

İşte yeni parti ile ilgili Habertürk yazarlarının değerlendirmeleri:

FATİH ALTAYLI

Babacan ve Gül küstü mü?

Ali Babacan’ın partisinin adı da Kurucular Kurulu da belli oldu dün.

Belli ki Türkiye’nin dertlerine DEVA olma iddiası içinde olacaklar.

Kurucular Kurulu ile ilgili türlü görüşler var.

Kimi “Dağ fare doğurdu” diyor. Kimi ise “Daha başlangıç bu. AK Parti kurulduğunda 4-5 isim dışında kimi tanıyorduk ki” diyenler var.

Hatırlarsanız daha önce burada pek çok ismin Babacan’a destek verdiğini ama bunu açıkça yapmaktan korktuğunu yazmıştım.

Bunlar arasında iş adamları, akademisyenler, yurt dışında görevli olanlar var.

Bir süre sonra ortaya çıkarlar mı bilmiyorum.

Korkuyla siyasetin bağdaşmadığını ise biliyorum.

Babacan ve ekibinin parti programını ve manifestosunu ise görmedik henüz.

Aylardır üzerinde çalıştıklarına göre iyi bir metin çıkacaktır herhalde.

Muhtemelen ekonomi ve özgürlükler ağırlıklı olacaktır.

Başından beri Babacan’ın yanında olan bazı isimlerin kurucular arasında görünmemesi biraz şaşırtıcı.

Mesela Candan Karlıtekin’in.

Doğrusu olmasını bekliyordum.

Abdullah Gül ile Babacan’ın arasının açıldığı yazılıp çizildi dün.

Tam olarak doğruyu yansıtmasa da bir burukluk olduğu kesin gibi.

Abdullah Bey’in “O kadar isim yönlendirdim, hiçbiri mi yetkin çıkmadı” dediği bana kadar ulaştı.

Belli ki, Abdullah Gül’ün önerdiği isimlerin önemli bir bölümü kapıdan girememiş.

Gül’le Babacan arasında bu nedenle oluşmuş derin bir kırgınlık yok ama Abdullah Gül’ün yakın çevresinde bir hayal kırıklığı olduğu aşikar. Muhtemelen yollar ayrıldı cümlesi de o yakın çevreden çıkıyor.

Dün geçmişte AK Parti’ye yakın olup hatta içinde olup sonrasında ya partiye ya da partinin yönetimine kızıp ayrılanlar, ilkesel ayrılığa düşenlerden bazıları ile konuştum.

Bir bölümü hayal kırıklığı diyordu.

Önemli bir bölümü ise “Bekleyelim görelim” havasında idi. Babacan’ın partisine hem AK Parti hem de Saadet Partisi’nde eşit derecede burun kıvrıldığını da gördüm.

Babacan’la beraber olduğunu bildiğim bazı isimleri de aradım, “Niye yoksunuz” diye.

Kimine Kurucular Kurulu’nda yer alma teklifi yapılmamış.

Kimileri ise “Kurucu olmak şart değil” diyerek teklifi geri çevirmiş.

Birkaçı ise listedeki bazı isimlerle aynı yerde olmak istemediği için girmemiş.

Doğru mu bilemem. Ama bana söyledikleri bu.

Birkaç kişiye ise Ali Babacan “Şimdilik burada görünmeyin. Yıpranmanızı istemem” demiş.

DEVA Partisi ile ilgili benim fikrim ne mi?

Onu da yazarım ama birkaç gün geçsin.

MUHARREM SARIKAYA

DEVA kadrosu

En az 4 ötelemeden sonra Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) kurdu.

Bu denli uğraş sonrası açıklanan kadroya bakıldığında, aslında önceden de çok rahatlıkla ilan edilebilir isimlerin yer aldığı görülüyor.

Listenin bütününe bakıldığında şu söylenebilir ki liberal muhafazakar bir ekip…

NEDEN YOKLAR?

Başlangıçta içinde soldan bazı isimleri de barındıracağından söz edilmişti, ancak dün açıklanan listede bildik, tanıdık sol isimler yoktu.

Örneğin Ertuğrul Günay, her ne kadar 2002’den sonra AK Parti kadroları içinde yer almış olsa da savunduğu ve icra ettiği politikaları soldan geliyordu.

Kendisine kurucular kurulunda neden yer almadığını sorduğumda, “Baştan destek verdim ama sonradan olmayacağını gördüm” yanıtını verdi.

Sadece Günay değil, geçmişte kurucular içinde olacağı belirtilen örneğin eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da yok.

Arayıp nedenini sordum, “Ali Bey (Babacan) ve Sadullah Bey (Ergin) ofisime geldi, teklifte bulundu. Ama ben çok uygun olmayacağı kanaatiyle katkı vermeyi uygun bulmadım” dedi.

Aktarıldığına göre bazı isimler kendisi olmak istememiş, ama kuruluş aşamasında adından sıklıkla söz edilen bazı isimlerin kadroya alınmasını da bizzat Babacan istememiş…

Bu arada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ekibinden bazı isimlerin yer almadığı ve aralarında soğukluk olduğu iddiaları ise bizzat kaynağından kontrol ederek söyleyeyim ki gerçeği yansıtmıyor.

Babacan üzerinde başlangıçta Gül gölgesi yaratmak istenmemiş; desteğinde bir eksilme yok.

Kurucular kuruluna gelince, şunu belirteyim ki başlangıçta daha ekonomi ağırlıklı olacağından söz ediliyordu, ancak Babacan’ın ağır toplarından sadece iki isim bulunuyor.

Kurucular listesinde Kürt siyasetinde tanınmış ve etkin olanlar Fazıl Hüsnü Erdem veya merhum Mir Dengir Fırat’ın kızı Helin Fırat, eski Milletvekili Mehmet Emin Erkmen dikkat çekiyor.

Partinin logosunun su damlası içinde fidan olduğu öne sürüldü.

MERKEZ SAĞDAN KATKI

Kurucular arasında yer alanların geçmişte bulundukları kadrolar açısından bakıldığında daha çok merkez sağ partilerde bulundukları da bir başka gösterge.

Bunların en dikkat çekenleri de ANAP döneminin Sağlık Bakanı Seyit Halil Özsoy, yine geçmişte DYP’de politika yaptıktan sonra AK Parti’de milletvekilliği yapmış, eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile uzun yıllar MHP’de siyaset yapan Ramiz Ongun…

Ayrıca AK Parti’de milletvekilliği ve bakanlık yapan Aliye Kavaf da bir diğer dikkat çeken isim…

DIŞARIDAN MYK’YA ATAMA

Bazı isimlerin de dışarıda bırakıldığına tanıklık ettim.

Aktardıklarına göre böyle olmasını bizzat Babacan istemiş, kurucular kurulunun içinden Merkez Yürütme Kurulu’nu çıkarırken, Tüzük ile kendisine verilmiş yetkiyle kurucular harici 25 isimden yönetime eklemeler yapacakmış.

Babacan’ın partisi Türk siyasi hayatına girmekle kalmadı, AK Parti’den ayrılan bağımsız milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun da kurucular listesinde yer alması nedeniyle TBMM’de temsil edilen 11’inci parti de oldu.

Siyasetin bundan sonraki süreci ise gelecek sandık işbirliğinin taraflarını belirleyecek…

Şurası kesin ki partilerin parlamenter demokratik sistem istemesi, ittifakları tek başına tayin etmeye yetmeyecek…

Belki ileriki dönemde, ittifaklardan çok, her adımda birlikte hareket eden “Birlikler” sürecine tanıklık edilecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da zaten bir süredir “demokrasi birliği” adı altında bunun zeminini hazırlıyor…