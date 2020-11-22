Akılalmaz cinayet! Uyardı, canından oldu

İstanbul'un Bahçelevler ilçesindeki akılalmaz cinayet mahalleyi üzdü. Kafeye pitbull köpeği ile giren şahsı uyaran 45 yaşındaki Hayrullah Kurumahmut 3 kurşunla öldürüldü. Saldırgan aranıyor.
Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, akılalmaz cinayet, önceki akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Kafeye köpekli bir müşteri girdi. 25 yaşındaki şahsın köpeği iddiaya göre, kafedeki Hayrullah Kurumahmut'a temas etti. Bunun üzerine Kurumahmut, şahsa köpeği dışıra çıkarmasını söyledi. Diğer müşteriler tepki gösterince tansiyon daha da yükseldi. İşin sonu cinayete kadar gitti.
KURŞUN YAĞDIRIP, KAYIPLARA KARIŞTI
İddiaya göre, kafeden çıkan pitbull sahibi şahıs, evine gidip silah aldı. Yeniden kafeye gelip, Hayrullah Kurumahmut'a peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırgan, Kurumahmut'u kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Hayrullah Kurumahmut ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kurumahmut, 10 saat sonra hayatını kaybetti. Polis cinayetin ardından kayıplara karışan saldırganın peşine düştü.
'SİZ BURADA BEKLEYİN BEN SİZE GÖSTERİRİM'
Akılalmaz cinayeti anlatan bir mahalle sakini, "Köpekle geliyor. Köpek dokununca 'Bu köpeği niye buraya getirdin' diyor. O da 'Rahatsız olduysan gelme bir daha buraya' diyor. Hayrullah 'Köpeğini al git buradan diyor. Çocuk da 'madde bağımlısı, torbacı' diyorlar. Dikleniyor ona, 'Siz burada bekleyin ben size gösteririm' diyor. Daha önce bizim mahallemize gelip birkaç kişiye de gider yapıp, köpeği de salıyormuş üstlerine. Çıkıp, evden alıyor. Hayrullah otururken ateş ediyor"
'BU KADAR PİSİ PİSİNE BİR ÖLÜM OLAMAZ'
Bir başka mahalleli ise, "Çok iyi bir insandı. Burada herkese yardım ederdi. Bedava ölüm. Yani bu kadar pisi pisine bir ölüm olamaz" diyerek tepki gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!