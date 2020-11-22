Akılalmaz cinayet! Uyardı, canından oldu

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İstanbul'un Bahçelevler ilçesindeki akılalmaz cinayet mahalleyi üzdü. Kafeye pitbull köpeği ile giren şahsı uyaran 45 yaşındaki Hayrullah Kurumahmut 3 kurşunla öldürüldü. Saldırgan aranıyor.

Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, akılalmaz cinayet, önceki akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Kafeye köpekli bir müşteri girdi. 25 yaşındaki şahsın köpeği iddiaya göre, kafedeki Hayrullah Kurumahmut'a temas etti. Bunun üzerine Kurumahmut, şahsa köpeği dışıra çıkarmasını söyledi. Diğer müşteriler tepki gösterince tansiyon daha da yükseldi. İşin sonu cinayete kadar gitti.

KURŞUN YAĞDIRIP, KAYIPLARA KARIŞTI

İddiaya göre, kafeden çıkan pitbull sahibi şahıs, evine gidip silah aldı. Yeniden kafeye gelip, Hayrullah Kurumahmut'a peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırgan, Kurumahmut'u kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Hayrullah Kurumahmut ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kurumahmut, 10 saat sonra hayatını kaybetti. Polis cinayetin ardından kayıplara karışan saldırganın peşine düştü.

'SİZ BURADA BEKLEYİN BEN SİZE GÖSTERİRİM'

Akılalmaz cinayeti anlatan bir mahalle sakini, "Köpekle geliyor. Köpek dokununca 'Bu köpeği niye buraya getirdin' diyor. O da 'Rahatsız olduysan gelme bir daha buraya' diyor. Hayrullah 'Köpeğini al git buradan diyor. Çocuk da 'madde bağımlısı, torbacı' diyorlar. Dikleniyor ona, 'Siz burada bekleyin ben size gösteririm' diyor. Daha önce bizim mahallemize gelip birkaç kişiye de gider yapıp, köpeği de salıyormuş üstlerine. Çıkıp, evden alıyor. Hayrullah otururken ateş ediyor"

'BU KADAR PİSİ PİSİNE BİR ÖLÜM OLAMAZ'

Bir başka mahalleli ise, "Çok iyi bir insandı. Burada herkese yardım ederdi. Bedava ölüm. Yani bu kadar pisi pisine bir ölüm olamaz" diyerek tepki gösterdi.