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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri Töreni'nde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurmuştu.

Komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanı'na göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı.