AK Partili Turan'dan Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilecek altın arama faaliyetlerine karşı gösterilen tepkilerin ardından Twitter’da açıklamalarda bulundu.

“ÇED’E AYKIRI HAREKET EDİLMEZ”

“Bugün şehrimize #KazDağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiçbirinin aklına, ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?’ diye sormak gelmedi mi?” diyen Turan, maden sahasının Kaz Dağları’na 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’nde olduğunu yazdı. İlk ruhsatın 12 Mart 2001 tarihli olduğunu kaydeden Turan, ÇED (çevresel etki değerlendirme) raporuna aykırı bir adıma izin verilmeyeceğini belirtti.

“ŞEHİR SUYU İLE İLGİSİ YOK”

“Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi” diyen Turan, tüm sahanın ağaçlandırılması sözünün takipçisi olacaklarını belirterek “Konunun Atikhisar Barajı (şehir suyu) ile yakından uzaktan ilgisi yok. Alakası varsa eylemlere öncülük yapan CHP’li belediye neden itfaiye ruhsatı başta kendi yetkisindeki her konuda olumlu rapor/izin verdi” dedi.

“SAHİP OLDUĞUMUZ ZENGİNLİK…”

Turan, şöyle devam etti: “Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77'sini ticari olarak üretebilecek bir rezerve sahipken, sadece altın ithalatına geçen yıl 8.5 milyar dolar ödedi. Sahip olduğumuz yeraltı ve yer üstü zenginliklerimizi milletimizin hizmetine sunmayacaksak kimin için saklayacağız? Bir eksik varsa, daha iyisi mümkünse, uluslararası standartlara aykırıysa tabii müdahale edilmelidir. Ancak bu eylemler, şehrimizin ve ülkemizin huzurunu, kalkınmasını etkilememelidir.”

KAZ DAĞLARI İÇİN NÖBET

Altın arama faaliyetlerinin yapılacağı bölgede “Su ve Vicdan Nöbeti” çağrısıyla dün yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe destek veren Çanakkale Belediyesi’nin Twitter hesabında “Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşü on binlerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binler siyanürlü maden arama faaliyetine dur demek yaşam hakkımız suyumuza sahip çıkmak için maden sahasına yürüdü” notuyla yürüyüşten fotoğraflar paylaşıldı.

Change.org'da faaliyetlerin durdurulması için kampanya başlatılırken TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "270.000’i aşkın kişi Kaz Dağları'nı korumak için imza verdi. Binlerce kişi destek için bugün oradaydı. Doğa koruma siyaset üstü yaklaşım gerektirir. Bu sese kulak verilmesini bekliyoruz" denildi.