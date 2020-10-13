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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapıyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Annelerin evlatlarına olan düşkünlüğünün hiçbir şekilde hiçbir kelime ile izahı mümkün değildir. Bizde kendi dilimizde ana gibi yar olmaz Bağdat gibi diyar olmaz diye bir söz vardır. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bu zorlu mücadeleyi sürdürüyorlar. 407 gün oldu, 160 aile bu nöbete katıldı. Evladına kavuşan aile sayısı 18'e yükselmiş oldu. Kimse evlat nöbetine duyarsız kalmaması gerekir.

Burada sessiz kalanların kimler olduğunu, ötelemeye, unutturmaya çalışanların kimler olduğunu biliyoruz. Tek tek isim vererek saymayacağım. Önemli olan vicdan nöbetinin soylu bir şekilde devam etmesi ve bizim hiçbir zaman unutmayacağımızdır. HDP'nin Şırnak il binasında da anneler evlat nöbetlerine başladılar. Şırnaklı kadınlardan kan ve gözyaşına yeter ilkesi etrafında bu çağrıları herkese ulaştırmaya çalışıyorlar. Şırnak ve Diyarbakır annelerinin her zaman yanında olacağımızı ifade ediyoruz.

Hatay'daki orman yangını hepimizi çok üzdü. Bunu yakın bir şekilde takip ettik. Buraya Tarım, İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızın imkanlarıyla Hataylı kardeşlerimizin acısını sarmaya gayret etti. Türkiye'de yaz aylarında maalesef yoğun orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. PKK'lı grubun biz yaptık demesi, alçakça sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur. Bazı siyasetçilerin önce duyarlılık gösteri tweet atıp sonra bunu sildiği görülmüştür.

İçişleri Bakanlığımız ilk günden itibaren olayı takip ediyorlar. Orman yangını çıkarmayı PKK'nın kendisine yöntem olarak seçtiğini daha önce duyurmuştu. Herhangi bir sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar yangının nasıl çıktığını, nasıl büyüdüğünü açıklayacaktır. Demokrasinin tehdit aldığında olduğu konulardan bir tanesi de ekolojik terördür. Ekolojik terörle ülkemizin tehdit edilmesine karşı yüksek bir ilginç ve operasyon kabiliyeti genişletilmiştir. Demokrasiden bahsedilenler, orman yangınlarını eleştirmeyenlerin farkındayız. PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri örgüt mensuplarına ekolojik terör talimatı verdiği biliniyor.

Her olayda devlet ciddiyetiyle olaya bakmak zorundayız. Bu konuda soruşturma devam ediyor. Terörle mücadelede Pençe Operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Kardeş ve komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki, komşu ve kardeş ülkeler kendi içinde bu terör örgütlerini temizleyebilsinler. Bu söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin dışarıda operasyon yapmaktan başka bir şey kalmamaktadır. Irak'ta konumlanmış olan unsurları bertaraf etmek için güçlü bir şekilde mücadele ediliyor.

Terör örgütlerinin birtakım uluslararası güçlerin Türkiye'ye karşı kullandığı bellidir. Bunların ideolojik bir faaliyet içinde olduğu sadece mensuplarını kandırmak için bir şeydir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Kürtlerin iyiliğini istiyorum, mücadele ediyorum gibi sözlerin baştan aşağı yalan olduğu; tam tersine Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu açıktır. Kuşkusuz buna karşı iç güvenlik ve dış güvenlik açısından ülkemiz gereken cevabı verecek kudrete sahiptir.

Bütün güvenlik güçlerimize buradan selamlarımızı, desteklerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun diyoruz.

Pandemi sürecinde Kovid'in henüz hayatımızdan çıkmamış olması nesillerin geleceği açısından eğitim meselesidir. Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlk aşamada TRT EBA, dijital kanallarımız. Bunlar 31 Ağustos'ta ilk ders yılı çalındı. İlk adımı 21 Eylül'de atıldı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Burada öğrencilerimiz haftanın iki günü okullarında olacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları çerçevesinde bu süreç yönetiliyor. Çocuklarımızın okullarda kalış süresi ve sınıf sayıları azaltılıyor.

Esnek bir model var. İsteyen velilerimiz çocuklarını gönderiyor, istemeyen velilere esneklik tanıyor ve bu çocuklar eğitimsiz sayılmıyor. Süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki meseleden Azerbaycan'a dönük Ermenistan'a dönük çirkin, haksız saldırısını daha önce lanetlediğimiz gibi, günü birlik hatta saatlik takip ettiğimizi söyleyebilirim. Ateşkes söz konusu olduğunda Ermenistan tarafı Gence'ye bomba yağdırarak bu ateşkesi bozdu. Ermenistan saldırdığı zaman ortada herhangi bir mesele yok iken, sesi çıkmayanlar, ya da sadece 'tansiyonunun yükselmesinden dolayı kaygı duyuyoruz, taraflara itidal tavsiye ediyoruz' derken Azerbaycan güçlü bir şekilde topraklarına sahip çıkmaya başlayınca sürekli ateşkes çağrısı yapıyorlar."