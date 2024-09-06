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        Haberler Dünya Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz | Dış Haberler

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz

        AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eysi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:28
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir" ifadelerini kullandı

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