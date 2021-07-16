AK Parti'den OHAL yetki açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa olarak bilinen 25 maddelik teklif hakkında bilgi veren AK Partili Turan, "Köy korucuların maaşlarının düzenlenmesinden depremde zarar gören vatandaşlarımıza kadar birçok maddeyi bulabiliriz. Muhalefetin yoğun ithamlarına maruz kalan 'OHAL' diye değerlendirilen 3 madde vardı. Biz 2002'de iktidara geldiğimizde bölgesel OHAL'i kaldıran bir partiyiz. FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL ilanından sonra ilk fırsatta kaldırmış bir partiyiz. Terörle mücadele dahil tüm mücadeleyi kanunlar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde yapmayı prensip edinen bir partiyiz. OHAL'in bir gereklilik olduğunu, çok sinsi bir örgütle karşı karşıya kaldığımızı, mahrem imamların ifadeleriyle yeni açılımlar yapıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"1 YILA İNDİRİYORUZ"
Muhalefetin "OHAL yetkisi" diye tepki gösterdiği maddelerin tekrar görüşüldüğünü söyleyen Bülent Turan, "Biz OHAL'i isteyen bir parti değiliz. Biz terör örgütlerini yok etmek isteyen bir partiyiz. TMSF'nin kayyum yetkilerinin, tutukluluk süreleri ve kamu ihraçlarının 3 yıl uzatılması gündemdeydi. Tekrar görüştük tartıştık, tüm taraflarla anlaşarak TMSF'nin kayyum yetkileri 3 yıl uzamak durumunda ancak gözaltı sürelerini 1 yıla ve kamu personeli ihracını 1 yıl olarak revize ediyoruz" dedi.
Turan şunları söyledi:
"Muhalefet AK Parti seçime OHAL ile gitmek istiyor dedi, AK Parti OHAL'i sevdi dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesi var biz bu yüzden getirdik. Ama daha somut iş yaparak 1 yılda bitirilmesini istiyoruz. 1 yıl sonra tekrar görüşülür. Bu muhalefetin anlamsız ve gereksiz tartışmasını ortadan kaldırıyor. Bir derdimiz var, bu sinsi FETÖ örgütünün tek mensubu kalmadan çalışmaya devam etmek. Askeriye ve emniyetimizin temizlenmesi için bunu görev biliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!