AK Parti Grup Başkanvekilleri, baroların yapılarını düzenleyen Avukatlık Kanunu'nun detaylarını görüşmek üzere saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini, saat 16.00'da da İYİ Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin, "Baroların kuruluşu, barolar birliğinin faaliyeti ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Seçme ve seçilme ile ilgili bir değişiklik düşünmüyoruz" demişti.
MHP, pakete destek vereceğini açıklarken, bugün AK Parti heyeti, CHP'nin, HDP'nin ve İYİ Parti'nin de desteğini isteyecek.
KILIÇDAROĞLU: BİR İLDE 3 BARO OLMAZ
Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e yaptığı açıklamada, "Anayasal hüküm var; bunlar kamu tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliği bölünmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir tüzel kişiliği vardır. Merkez Bankası örneğini verdim; bir tane merkez bankası olur, iki tane olmaz. Yani bir ilde, 3 tane baro olmaz; bir tane baro olur. Bir ilde bir tane vali, bir tane defterdar olur. Bir ilde bir tane nüfus memuru olur; beş tane nüfus memuru yapamazsınız. Bu çerçevede bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.
AKŞENER: BAROLAR AYRIŞTIRILMAK İSTENİYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün düzenlenen Meclis grup toplantısında, baro düzenlemesi hakkında, "Yargının 3 ayağından biri savunmadır, yani avukatlardır. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor" demişti.
FEYZİOĞLU'NDAN BARO DÜZENLEMESİ YORUMU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarına ilişkin olarak, "Eğer barolarda bir antidemokratik temsil sistemi olduğu düşünülüyorsa bu çözülür ama çoklu baro ayrı bir şeydir. Ne Türkiye Barolar Birliği ne de Türkiye'deki bir tek baronun bunu kabul etmesi, istemesi mümkündür. Çoklu baro, alternatif baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması, bunlar hiç kimse için kabul edilemez, kırmızı çizgidir. Öğrendiğimiz üzere, yazımı taslak olarak bitirilmiş metinde bu yoktur" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!