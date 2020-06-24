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AK Parti Grup Başkanvekilleri, baroların yapılarını düzenleyen Avukatlık Kanunu'nun detaylarını görüşmek üzere saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini, saat 16.00'da da İYİ Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin, "Baroların kuruluşu, barolar birliğinin faaliyeti ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Seçme ve seçilme ile ilgili bir değişiklik düşünmüyoruz" demişti.

MHP, pakete destek vereceğini açıklarken, bugün AK Parti heyeti, CHP'nin, HDP'nin ve İYİ Parti'nin de desteğini isteyecek.

KILIÇDAROĞLU: BİR İLDE 3 BARO OLMAZ

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e yaptığı açıklamada, "Anayasal hüküm var; bunlar kamu tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliği bölünmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir tüzel kişiliği vardır. Merkez Bankası örneğini verdim; bir tane merkez bankası olur, iki tane olmaz. Yani bir ilde, 3 tane baro olmaz; bir tane baro olur. Bir ilde bir tane vali, bir tane defterdar olur. Bir ilde bir tane nüfus memuru olur; beş tane nüfus memuru yapamazsınız. Bu çerçevede bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER: BAROLAR AYRIŞTIRILMAK İSTENİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün düzenlenen Meclis grup toplantısında, baro düzenlemesi hakkında, "Yargının 3 ayağından biri savunmadır, yani avukatlardır. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor" demişti.

FEYZİOĞLU'NDAN BARO DÜZENLEMESİ YORUMU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarına ilişkin olarak, "Eğer barolarda bir antidemokratik temsil sistemi olduğu düşünülüyorsa bu çözülür ama çoklu baro ayrı bir şeydir. Ne Türkiye Barolar Birliği ne de Türkiye'deki bir tek baronun bunu kabul etmesi, istemesi mümkündür. Çoklu baro, alternatif baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması, bunlar hiç kimse için kabul edilemez, kırmızı çizgidir. Öğrendiğimiz üzere, yazımı taslak olarak bitirilmiş metinde bu yoktur" demişti.