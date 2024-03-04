Alanyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Alanyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden bordo-mavililer, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde kalma savaşı veren 15. sıradaki Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
8' ve 38' Oğuz Aydın
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz, Augusto, Efecan, Ahmed Hassan
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
STAT: Alanya Oba
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer, haftaya 46 puıanla 3. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın ekibi, Alanya deplasmanında da kazanarak Avrupa Ligi hedefini sürdürmek istiyor.
Son 3 maçından beraberlikle ayrılan ve 6 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişata Trabzonspor karşısında son vermek istiyor. 15. sırada yer alan Akdeniz ekibi 27 hafta sonunda 30 puan topladı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
GALİBİYET SAYILARINDA 6-6 EŞİTLİK VAR
Alanyaspor ile Trabzonspor bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 6 kez Alanyaspor, 6 kez Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Antalya’da oynanan 7 karşılaşmada 3 kez ev sahibi Alanyaspor, 2 kez Trabzonspor kazandı. 2 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.
EN FARKLI GALİBİYET ALANYASPOR'DAN: 5-0
İki takım en son 23 Ekim 2023 tarihinde Trabzon'da karşı karşıya gelirken müsabakayı 1-0 Trabzonspor kazandı. Bordo-mavililer son maçında evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ederken Antalya ekibi son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını 5-0 kazanan Alanyaspor, bu rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. Akdeniz ekibi, bordo-mavililer karşısında üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı bir dönem yaşamadı.