İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren sis etkili oldu
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İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösteriyor.
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Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.
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