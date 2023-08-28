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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'de kongre süreci başladı

        Son dakika haberi AK Parti'de kongre süreci başladı

        AK Parti'de olağanüstü kongre süreci resmen başladı. Kongrenin 7 Ekim'de yapılması yönünde MKYK'da karar alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımıza yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmaları talimatını vermiştir" dedi. Konuşmasında Akşener'in "İttifaksız seçim" çağrısına da değinen Çelik, "Bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır. Cumhur ittifakı birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmektedir" yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:52
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        AK Parti'de kongre süreci başladı
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

        Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü. Öte yandan AK Parti'de olağanüstü kongre süreci de resmen başladı. Kongrenin 7 Ekim'de yapılması yönünde MKYK'da karar alındı.

        AK PARTİ'Lİ ÇELİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

        Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti: "7 Ekim tarihinde büyük kongremizin yapılmasına MKYK'mız karar vermiştir. Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımıza yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmaları talimatını vermiştir. Kongre öncesinde hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Teşkilat başkanlarımız büyük kongre ile ilgili hazırlıklarımızı MKYK'ya sundu. Tabi en önemli konulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Milletimizin huzuruna gideceğiz.

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        İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hizmetsizlikle karşı karşıya kalan illerin yeni dönemde yeniden güçlü belediyecilik anlayışına kavuşması için gereken değerlendirmeler yapıldı. Teşkilatlarımız zaten her zaman güçlü bir şekilde hazırdır yerel seçimlere. Tabi geçtiğimiz seçimin tartışmaları henüz bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu ağır bir yenilgi almıştır. Yedili bir masa kurmuştur. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar oy alamayacağını söylemektedirler. Normal bir partinin bu kadar girift ilişkilerden sonra bir açıklama yapması gerekmektedir.

        CHP LİDERİNİN "MEŞRUİYET" AÇIKLAMASI

        Seçim sonucunu algılayamayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı bir tek adam rejimi kurduğu da her bakımdan ortaya çıkmıştır. Bu açıdan Kılıçdaroğlu aklı başında kimseden destek alamaz. Kendi ittifak ortaklarına yalan söylemiştir. En önemlisi de kendisine oy verenlere yalan söylemiştir. Koltuğunu korumak için demokrasiyi zehirliyor. Sürekli olarak seçilmiş Cumhurbaşkanını ve seçim sonucunun meşruiyetini tartışmaya açıyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yenilgiden başka bir şey vadetmediği de ortaya çıkmıştır. Seçim sonuçlarını bu şekilde tartışmaya açanların Yassıada'dan bu yana aşinasıyız. Hesap vermesi gerekirken seçim sonuçlarına saldırıyor. Kendisi geçmişteki vesayetin taşıyıcısı olmaya aday olmuştur.

        KKTC'DE BM İLE YOL PROJESİ GERİLİMİ

        AK Parti MKYK'sının KKTC yönetiminin açıklamasına tam destek verdiğini belirtmek isterim. Tamamen insani hassasiyetlerle ortaya konulan bir yol projesidir bu. BM'ye de sunulmuştur bu proje. Buna izin veren BM'nin bugün Türk tarafına engel koyması hiçbir şekilde kabul edilemez. Orada iki eşit toplum 2 egemen devlet vardır. Dolayısıyla eşit bir şekilde yaklaşılmalıdır. Burada bir çifte standart var, BM ilkesel değerlendirmeli.

        TAHIL KORİDORDU AÇIKLAMASI

        Tahıl koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Soçi'ye gidecek.

        AKŞENER'İN İTTİFAKSIZ SEÇİM MESAJI

        Bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır. Cumhur ittifakı birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmektedir. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı vurgusu için teşekkür ederiz. Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği çelişki çok önemlidir. Yedili masada her bir parti 'biz olmasaydık CHP bu kadar oy almazdı' diyor. Kılıçdaroğlu ise CHP tabanını incitecek bu açıklamalar karşısında suskun kalıyor."

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