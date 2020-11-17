Aile sağlığı merkezine karantina!

İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 19 No’lu Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan tüm doktorların Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, merkez 7 gün süreyle karantinaya alındı.

CUMA GÜNÜ HİZMETE AÇILMASI BEKLENİYOR

İHA'nın haberine göre, aile sağlığı merkezinin kapatıldığından habersiz vatandaşlar ise kapıya gelerek içerideki görevlilerden bilgi alarak geri döndü. Aile sağlığı merkezinin Cuma günü hizmete açılması bekleniyor.

Nikah kıydırmak için tahlil yaptırması gereken bir vatandaş da aile sağlığı merkezine geldi. Merkezin kapısından dönen vatandaş durumdan habersiz olduğunu belirterek, sürecin geçmesini bekleyeceğini ifade etti.

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