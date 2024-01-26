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İzmir'in Bornova ilçesinde, önceki gün sabah saat 09.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. 4'üncü evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın (38) yaşadığı evin önüne geldi.

EŞİNİ, KIZINI, KAYINVALİDESİNİ VURDU DHA'da yer alan habere göre Yılmaz, burada otomobile binen eşi Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra silahın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yusuf Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

DURUŞMADAN BİR GÜN ÖNCE KATLİAM Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın boşanma davasından bir gün önce aile katliamını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

EŞİ İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ Olay günü, Derya Uzelli Yılmaz'ın işe gitmek ve kızı Linda'yı ise kreşe bırakmak üzere evden çıktığı, annesi Dilek Uzelli'nin ise torununun eşyalarını otomobile yerleştirmek için yanlarında olduğu öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederi Ali Uzelli'nin de bu sırada evde olduğu belirtildi.

4 SİLAHLA KATLİAMA GİTMİŞ Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

ANNEANNE VE TORUNU İZMİR´DE TOPRAĞA VERİLDİ İzmir Adli Tıp Kurumu´nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz ile kızı ve kayınvalidesinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Linda Yılmaz ile anneannesi Dilek Uzelli'nin ise dün İzmir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP, AYAKLARINDAN VURMUŞ Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını açıkladı. Uzelli, şu ifadeleri kullandı: "UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIK" "Yeğenim Linda Yılmaz'ı katleden Yusuf Yılmaz, mahkemenin belirlediği tarihlerde talebi oldukça görebilmekteydi. Son 1 aydır, yani bu hain planı yaptığı dönemde görme talebinde bulunmamıştır. Annem Dilek Uzelli ve yeğenim Linda Yılmaz'ın katili Yusuf Yılmaz hakkında defalarca şikayetlerimiz olmuş, bu şikayetler sonucu uzaklaştırma kararı alınmıştır. "BABAMI DARP, AİLEMİZİ TEHDİT ETTİ" Lakin uzaklaştırma kararını dinlemeyen cani tehditlerine devam edip, babamı darp ettiği, ailemizi tehdit ettiği birçok olay gerçekleşmiştir. Tüm mercilere yapmış olduğumuz şikayetlere rağmen yeterli önlem alınmamıştır. "YÜZÜNE KEZZAP ATIP, İKİ AYAĞINDAN DEFALARCA VURMUŞ" Son olarak elektronik kelepçe talebimiz bile reddedilmiştir. Maalesef Yusuf Yılmaz, dün sabah saatlerin planladığı hain saldırıyı gerçekleştirmiş. Annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır. Yapılan yanlış haber ve yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur" dedi. 4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı! Haberi Görüntüle Aile katliamında sır perdesi aralandı! Haberi Görüntüle