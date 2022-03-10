Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İki ana gündem maddesi vardı. Biri MHK'nin aldığı karar. 8 başkan fiilen, 8 başkan da online olarak katıldı. Barselona'ya iner inmez Burak başkanımız da katıldı. Konyaspor ve Alanyaspor toplantıya katılmadı. Görüş ayrılıkları olsa da genel olarak zamanlamayla ilgili endişe dile getirildi. Şekil olarak da detaylı olarak hangi kriterler göz önünde bulunduruldu... Ciddi soru işaretleri var. Her kulübün farklı görüşlerinin olması normal. Görüş birliğine vardığımız konular; zamanlama açısından uygun değil. Bazı başkanlar da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için düşüncelerini dile getirdiler.

Trabzonspor olarak şunu söyleyeyim... Bu uygulamada en çok sıkıntı çeken Trabzonspor'dur. Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda olması çok daha doğru olurdu.

YAYINCI İHALESİ

3 sene geriye gidelim. Kulüplerimize 3 puan karşılığında 800 bin euro gelir geliyordu. Süreç içerisinde tamamen TL'ye dönüş ve indirimlerle geldiğimiz noktada 3 puan karşılığında 180 bin euro geliyor. Yüzde 80'e varan bir kayıp var. Yine 4 büyük kulübümüz ve bazı şirket kulüpleri haricinde Anadolu kulüplerinin gelirlerinin tamamının yüzde 80-90'ı yayıncıdan geliyor. En disiplinli kulübümüz Sivasspor, 100 milyon TL gibi bir açıkla karşı karşıya. Bunun tamamı yayın gelirinde uğramış olduğumuz kayıplardan kaynaklanıyor. 4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen gelir, bugün 2 milyar 675 milyon TL. 400 milyon dolar gibi bir kayıp söz konusu. İndirim talep edilince ben ifade ettim; Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 80-90'ı yayıncıdan geliyor. Bu gelirler bankalara temlik edilip bankalardan krediler kullandılar. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur. Bu süreç aslında 3 sene öncesinden başladı. Karşılaştığımız cevap şuydu; bu benim sorunum değil. Bugün ise Anadolu kulüplerinin önemi kendileri tarafından anlaşılmış durumda. Yayıncı kuruluş bununla ilgili yeni açıklama yaptı. Bu 3 sene önce düşünülmeliydi.

İhale çok berrak değil ama çözülmeyecek gibi de değil. İhalenin denk geldiği zamanı da çok şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Umuyorum en kısa sürede kulüplerin yararına olacak şekilde neticelendirileceğine inanıyorum."

KULÜPLERİN MHK'NİN KARARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÜMÜŞDAĞ: SÜREÇ OLARAK DOĞRU DEĞİL

"David Elleray'nin raporunu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden böyle bir kararın verilmesinin şekil ve zaman olarak doğru olmadığını Başakşehir Futbol Kulübü olarak ifade ettim. Bugün de aynı kararımı içeride yineledim. Dolayısıyla bu kararın zaman, şekil ve süreç olarak doğru olmadığını bir kez daha söyleyebilirim. Çünkü bu rapor çıkmadan 2 aydır MHK´de görev yapan heyetin başkanının veya başkan yardımcısının bu kararı baştan sona irdelemesi de mümkün değil."

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANI KIRAN: DESTEKLİYORUZ

"Verilen bu hakem kararını destekliyoruz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır'ı maçlarıma istemesem de 3. bir Dünya Kupası'na gitmesini Türk milleti adına isterdim. Dünyada bizi temsil eden bir hakemimiz olduğu için onunla ilgili kararı çok doğru bulmuyorum. Diğer tüm kararları destekliyorum."