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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü! - Güncel haberler

        Son dakika haberi Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:17
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        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
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        Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

        AA'da yer alan habere göre enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

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