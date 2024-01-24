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        Haberler Gündem Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yönelik operasyonun ikinci ayağı yapıldı

        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yönelik operasyonun ikinci ayağı yapıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu sabah açıkladığı 18 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-17 operasyonunun İstanbul ayağının detayları ortaya çıktı. Buradaki soruşturmanın, Acun Ilıcalı'nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya'ya yönelik olduğu ortaya çıktı. Bu soruşturmanın ikinci ayağında düzenlenen operasyonda Ağabey Yatırım Holding A.Ş.'nin patronlarından Fayik Özbey'in yer aldığı 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 24.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:31
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        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah İstanbul ve Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen Sibergöz-17 operasyonunu duyurdu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Bakan Yerlikaya’nın duyurduğu bu operasyon kapsamında 56 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu operasyonun İstanbul ayağına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

        HOLDİNG SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        İstanbul Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonun, Acun Ilıcalı’nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruşturmanın devamı olduğu ortaya çıktı.

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        Düzenlenen operasyon kapsamında Ağabey Yatırım Holding A.Ş’nin patronlarından Fayik Özbey’in de yer aldığı 8 kişi bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Altın ve döviz piyasasının önemli isimlerinden biri olan Özbey, aynı zamanda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı konumunda yer alıyor.

        İLK OPERASYON KASIM’DA YAPILMIŞTI

        İş insanı Özbey’in gözaltına alındığı soruşturmanın ilk ayağı Kasım 2023’de düzenlenen operasyonla başlamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasında, kripto para borsası Tomya’nın sahibi Yavuz Usta ve beraberindekilere operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

        PATRON TUTUKLU

        Yapılan gözaltı işlemleri ile birlikte ‘Tomya soruşturması’ kapsamındaki şüpheli sayısı 38’e yükseldi. Tomya A.Ş’nin patronu Yavuz Usta ile birlikte 10 kişi halen tutuklu durumda. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Ekonomist Ece Pulaş ise geçen günlerde tahliye edildi. Şüpheliler, birçok kişinin parasını, paravan firmalar kullanarak hesaplarına geçirmekle suçlanıyor.

        ACUN’UN TAKIMINA SPONSOR OLMUŞTU

        ‘Dolandırıcılık’ soruşturması ile gündemde olan kripto para borsası Tomya, Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Championship Ligi takımı Hull City’nin sponsoru olmasıyla adını duyurmuştu. Sponsorluk anlaşması törenine, şirket sahibi Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın yanı sıra Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da katılmıştı.

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