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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Başakşehir ise kendi sahasında 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:58
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşacak.

        • 2

          Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

        • 4

          Hafta sonu bir diğer İstanbul temsilcisi Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Rams Başakşehir, mücadelede 1-0 öne geçse de karşılaşmanın son bölümlerinde gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlik ve 1 puanla ayrıldı.

        • 5

          Böylece ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran turuncu lacivertliler, kendi sahalarında da 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi.

        • 6

          5 EKSİK

          Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres forma giyemeyecek.

        • 7

          Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

        • 8

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:

        • 9

          Livakovic

        • 10

          Mert Müldür

        • 11

          Bonucci

        • 12

          Jayden Oosterwolde

        • 13

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