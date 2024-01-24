Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

Hafta sonu bir diğer İstanbul temsilcisi Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Rams Başakşehir, mücadelede 1-0 öne geçse de karşılaşmanın son bölümlerinde gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlik ve 1 puanla ayrıldı.