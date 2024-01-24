Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici

Haftalık Die Zeit gazetesine açıklamada bulunan Scholz, ülkedeki durumu nasıl algıladığı yönündeki soruya, "Tedirgin edici. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi çalkantıyı hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir belirsizlik hissi de var çünkü ekonomik olarak güçlü bir ülke olarak 20-30 yıl sonra da iyi işlerin olması ve teknolojinin ön saflarında yer almaya devam etmemiz için rotamızı belirleme sürecindeyiz. Salgının birlikte yaşama biçimimizi değiştirdiğini de hissedebilirsiniz. Sonuç olarak, daha büyük bir rahatsızlık duygusu fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, hükümetin imajında nasıl bir rol oynadığının sorulması üzerine de "Federal Şansölye olarak hükümetten ben sorumluyum. Nokta. Dolayısıyla hükümetle hiçbir ilgim olmadığını söylemek yanlış olur. Ne yazık ki kamuoyunda uzun tartışmalar olmadan önemli kararlar almak çok nadiren mümkün olmuştur. Bunun suçunu kabul etmek zorundayız ve ben bunu yapmasaydım da olurdu." diye konuştu.

AfD ülke imajına zarar veriyor

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) ülke imajına zarar verdiğine ve Avrupa'daki aşırı sağın yükselişine dikkati çeken Şansölye, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın her yerinde sağ popülist partilerin yükselişine tanık oluyoruz. Sağ popülistler Finlandiya'da hükümette, İsveç'te de hükümeti destekliyorlar. Hollanda ve Belçika'da güçlüler ve Fransa'da anketlerde öndeler. İspanya'da Muhafazakâr Parti ile sağ popülistler arasındaki koalisyon kıl payı önlendi. Sağ popülistler Portekiz'de de kazanımlar elde ediyor, İtalya'da iktidar partisi konumundalar. Sadece Polonya'da işler tam tersine döndü. Yani toplumlarımızda bir şeyler oluyor."

REKLAM

Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti Haberi Görüntüle

Ukrayna'ya daha fazla yardım çağrısı

Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya daha fazla yardım çağrısı yapan Scholz, "Ukrayna ülkesini savunabilmeli. Avrupa'nın Ukrayna'yı kendi ülkesini savunması konusunda desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyorum. Avrupa devletlerinin 2024 yılı için şu ana kadar ayırdıkları katkı henüz yeterince büyük değil. Desteğimizi önemli ölçüde arttırabilmemiz için Avrupa'nın her ülkenin ne kadar katkıda bulunabileceğini tartışması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Scholz ayrıca Ukrayna konusunda Almanya'da sürekli olarak hükümetin çok az şey yaptığı ve çok tereddütlü olduğu yönündeki eleştirilerle yüzleşmek zorunda kaldığı için kızgın olduğunu da dile getirerek, "Oysa biz diğer tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok daha fazlasını yapıyoruz. Bu nedenle mevkidaşlarımla sık sık telefonda görüşüyorum ve onlardan daha fazlasını yapmalarını istiyorum." dedi.

REKLAM

Ukrayna'da ki savaşın ne zaman biteceği konusunda kimsenin kesin bir cevap veremeyeceğini anlatan Şansölye, "Bizim görevimiz Ukrayna'nın uzun vadede kendini savunabilmesini sağlamak. Almanya şu anda Avrupa'daki bilinen silah desteğinin yarısından fazlasını Ukrayna'yı savunmak için seferber ediyor. Bunu uzun vadede tek başımıza yapabileceğimize inanmak kibir olur. Bir kez daha Avrupa'daki dostlarımız yardımlarını büyük ölçüde arttırmalıdır. ABD'nin destekçi olmaktan vazgeçmesi durumunda Almanya'nın Ukrayna'nın en büyük destekçisi haline gelmesi iyi bir haber olmayacaktır. (eski Başbakan) Helmut Schmidt'in dediği gibi, biz sadece bir orta gücüz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in "AB kendi nükleer silahlarına sahip olmalı" ifadelerine ilişkin Scholz, "Bugün bu tartışmanın ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Transatlantik işbirliğini sürdürmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hükümetim ABD ve NATO ile nükleer paylaşımı sürdürmeye karar verdi. Bunun ileriye dönük daha gerçekçi bir yol olduğunu düşünüyorum." dedi.

Avrupa'da yükselen aşırı sağ

Avrupa'ya gelen göçmen kitleler, ulus devlet arayışı, yaşam maliyeti ve yaşanan ekonomik ve siyasal krizler Avrupa'nın hemen her ülkesinde aşırı sağ partilerin yükselmesine neden oluyor.

Genel olarak Avrupa Birliği düzenine ve değerlerine karşı olan aşırı sağ partiler Hollanda'da Geert Wilders liderliğinde ilk sıradaki parti konumuna geldi. İtalya'da Meloni iktidarını sürdürürken, Fransa'da anketlerde aşırı sağcı Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'un 8 puan önünde. Macron ise kaybettiği popülaritesini geri kazanmak için politikalarını daha milliyetçi ve sağ söyleme çekti.

Almanya'da anketlere göre iktidardaki SDP ve Yeşiller Partisi'nin oyları her geçen gün düşerken, daha önce iktidar ortağı olması mümkün gözükmeyen aşırı sağcı AfD anketlerde yüzde 23 ile ikinci sırada. İlk sırada ise muhafazakar sağ parti CDU/CSU yer alıyor.