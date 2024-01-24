İlk kez konuştu: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacak mı?
Real Madrid'in devre arasında kiralamak istediği öne sürülen Arda Güler'den transfer açıklaması geldi. Milli futbolcu, hakkındaki transfer iddialarının ardından geleceğiyle ilgili ilk defa konuştu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performans sonrası İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.
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Sakatlığını atlatan genç yıldız Real Madrid'in çıktığı son maçlarda kadroya girdi fakat forma şansı bulamadı.
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Bunun ardından İspanyol basınında Arda Güler'in devre arasında başka takıma kiralanacağı iddia edildi.
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Arda Güler ise hakkındaki transfer iddialarının ardından geleceğiyle ilgili ilk defa konuştu.
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Defansa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler, kulübün kendisinden beklentisinden memnun ve bu konuda kulübe minnettar. Genç oyuncu, bu nedenle acele etmemesi ve sakin kalması gerektiğini düşünüyor. Real Madrid'in de Arda'nın kulübün içindeki durumundan memnun olduğu kaydedildi.
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"REAL MADRID'DEN AYRILMAYACAĞIM"
Arda'nın, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'den şu anda ayrılmayacağım" şeklinde konuştuğu belirtildi.
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KİRALAMA İDDİASI
İspanyol basını, Real Madrid'in haziran ayına kadar Arda Güler'i bir takıma kiralık olarak göndermek istediğini öne sürmüştü.
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Real Madrid'e transferinin ardından 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, İspanyol ekibinde yalnızca 2 maçta süre buldu.
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ISINMA YELEĞİNİ YERE FIRLATTI
Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki gösterdi.
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İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.
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ANCELOTTI TEPKİSİ
Real Madrid taraftarları Almeria maçının ardından sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik adama nefret kustu. İşte Arda Güler için yapılan paylaşımların bazıları:
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- "Ligin sonuncusu karşı Arda Güler'in oynatmamasından dolayı tebrikler Carlo Ancelotti!"
- "Peki Arda Güler'in oynamak için ne yapması gerekiyor?"
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- "Arda Güler, Ancelotti'ye ne yaptı?"
- "Arda Güler'den önce Ceballos'u oyuna almalarını inanılmaz buluyorum."
- "Kadronda Arda Güler var ama Ceballos'u oynatıyorsun Carlo Ancelotti!"
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