Necip Memili: Buna bayağı önem veriyoruz 

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu'nda 'Reha Özkan' karakterine hayat veren Necip Memili, Habertürk'e konuştu. 'Sandık Kokusu' hakkında açıklamalarda bulunan Memili, 'Sandık Kokusu'nun kendisini dizide rol almaya ikna eden unsurlarını anlattı.

• SHOW TV'nin ilk bölümünden itibaren ilgi gören dizisi ‘Sandık Kokusu’nun kadrosunda yer alıyorsunuz. Dizi, sizi hangi özellikleriyle etkiledi ve size neler hissettiriyor?

Beni en çok etkileyen şeylerin başında kendileri olmaya çalışan annelerin ve çocuklarının hikâyesi geliyor. Bu çok etkileyici… Tabii ki de diğer tarafta işlenen bir aile durumu, psikolojik sorunlar, içerisinde yaşadıkları dünyanın onlara getirdiği hal ve birçok durum var. O yüzden keyifli, güzel yazılmış bir senaryo…

REKLAM • Ekip? Böyle bir ekiple çalışmak çok keyifli. Hepsi işini çok ince eleyip, sık dokuyor. Ortaya da o yüzden bence çok güzel bir iş çıkıyor. • Genel olarak projelerden gelen teklifleri değerlendirme aşamasında en çok dikkat ettiğiniz husus nedir? Bir proje hangi unsuru ile sizi ikna eder? Birçok unsur olabilir… Bir oyuncunun ismi de olabilir, senaryonun çok iyi yazılmış olması da… Yönetmen de olabilir... Bir araya gelen şeylere daha çok bakıyorum. Her şey dâhil buna… Senaryoyu sevmekle başlıyor süreç tabii… Projeyi yapan yapım şirketi de dâhil birçok etken var.

REKLAM • Canlandırdığınız ‘Reha Özkan’ karakterini analiz edebilir misiniz? Kendi hayatını yaşayan, bencil, başkalarının düşüncelerine pek de saygı duymayan, dinlemeyen bir adam. Böyle söyleyebilirim. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra; çocuklarını çok seviyor ve onlara bağlı bir adam, çocuklarına düşkün. • ‘Reha Özkan’, ‘Karsu' ile evli ve üç çocuk babası bir adam. Sizin de Asya adında bir kızınız var. Baba olduktan sonra bir baba rolünü oynamak size neler hissettiriyor? Baba olmanız sette çocuklarla olan iletişimini kolaylaştırıyor mu? Değişik bir duygu tabii… Ama yaptığım iş oyunculuk olduğu için evdeki durumla yani kızımla olan ilişkimle işimde yaptığım baba rolü tabii ki de birbirine çok aykırı şeyler. Baba olduktan sonra canlandırdığım karakterlerden biri olan ‘Reha Özkan’, izleyicilerden bayağı tepki alıyor. Ben böyle bir baba olmadığım için ‘Reha Özkan’ın babalık anlayışıyla benim babalık anlayışım örtüşmüyor. Çocuk sahibi olmak ve Asya’nın varlığı, bu süreçte iletişim kurmak adına çok büyük kolaylık sağlıyor tabii ki… Dizideki çocuklarım set dışında benim Necip ağabeyleri olduğumu ve projedeki gibi bir karaktere sahip olmadığımı biliyorlar. Bu ayrımı yapmak için de çalıştığımız bir ekip var çünkü… Buna bayağı önem veriyoruz.

REKLAM • Genelde birbirinden farklı türde karakterlere hayat veriyorsunuz ve rollerinizle aranızda gizli bir bağ kurduğunuzu düşünüyorum. İleride ‘Reha Özkan'ı size hissettirdiği hangi duyguyla hatırlayacaksınız? Kendini sürekli haklı gören ve bu duygunun ona getirdiği uyumsuzlukla ve gıcık halleriyle hatırlayacağımı söyleyebilirim. Bunun yanı sıra ‘Reha Özkan’ı oynamak benim için keyif. Aile yaşantısı, dışarıya bakışı, sosyokültürel seviyesi dâhil bana hiç benzemeyen bir adamı oynadığım için daha çok keyif alıyorum aslında. O yüzden onu da iyi hatırlayacağım.

• ‘Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger gibi başarılı oyuncularla birlikte kamera karşısına geçiyorsunuz. Bir çekim gününde neler yaşıyorsunuz? REKLAM Evet, çok kıymetli insanlarla çalışıyorum. Demet abla, Özge ve Metin'in dışında da onlar gibi kıymetli bir oyuncu kadrosuyla birlikteyim. Buna genç ve çocuk oyuncu arkadaşlarımız da dâhil. Onlar da çok başarılılar. Biz çok eğleniyoruz sette… Daha çok Özge ile sahnelerim, eğleniyoruz, keyifli bir ekibimiz var, şen şakrak geçiyor. Bu bizim yaptığımız işe de biraz yansıyan bir şey. Eğlendiğiniz zaman iş ne kadar dram da olsa ortaya keyifli bir şey çıkıyor.

• Böyle bir kadroyla birlikte aynı sahneyi paylaşmak size neler hissettiriyor? Bir projenin başarılı olmasında ekibin önemi nedir? Çok önemli. Bu sadece oyuncu ekibi değil; yönetmenin, teknik ekibin, kamera ekibinin, set arkasının, senaristlerin, herkesin önemi gerçekten çok büyük, hepsi de işlerini çok iyi yapıyorlar. Çok uzun sahnelerimiz ve bazen dar bir vaktimiz olmasına rağmen sahnelerin üzerine konuşup, etkileşim içinde ilerlenen bir iş yapılıyor, Nezaket müthiş bir yönetmen, Ulaş ikinci yönetmenimiz de aynı şekilde. Demet abla, Özge, Metin ve diğer oyuncularla beraber oynamak sizin işinizi lüksleştiriyor, kolaylaştırıyor. Bu da çok tarifsiz bir şey. Onlara ve tüm ekibe minnettarım.

REKLAM • Oyunculuk zor bir meslek mi? Siz bu zorlukta neler yaşadınız? Birçok şey var aslında; üstesinden gelmek konusunda ısrarcı olursanız, düşündüklerinizi hayata geçirmek için kendinize zaman ayırırsanız, bununla ilgili disiplinli bir şekilde çalışırsanız ve öğrenirseniz, öğrenmeye, gelişmeye hedeflenirseniz, otokontrolünüzü sağlarsanız işinizi çok keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. 'Sandık Kokusu'nun bu akşam yayınlanacak olan 7'nci bölümünde; Irmak ve Filiz yıllar sonra ilk defa karşılaşır. Filiz alelacele oradan uzaklaşır. Unutmaya çalıştığı geçmişle yüzleşen Filiz kendisini toparlamakta zorlanır. Reha, Karsu'nun çalışmasını engellemek için bir takım planlar yapar. Bu planlar acaba gerçekleşecek midir? Peki Reha'nın bu adımından haberdar olan Atilla karşı hamle olarak ne yapacaktır? Babasında kalmayı seçen Tılsım'ı bu kararından döndüren ne olacaktır? Filiz cephesinde ise site yöneticiliği yarışında heyecanlı dakikalar yaşanacak ve Filiz tüm siteyi bir araya getirecek bir davet düzenleyecektir. Fabrikasının yanma haberini alan Reha, Adana'ya dönecek, olay yerindeki esrarengiz çakmak akılları karıştıracaktır. Karsu ve Filiz'in yıllar sonra Irmak'la karşılaşmalarının verdiği ağırlık, geçmişle yüzleşmek zorunda kalmaları onları nasıl bir aşamaya getirecek, neler yaşayacaklardır?