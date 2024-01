"ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YANDI BİR KERE"

"Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stadyumdan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a Ada'ya kadar her bir birimimizde çalışan, emek veren arkadaşlarımız burada bizlere çay veren kardeşlerimiz, hepimiz, her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar bu duygu her birimize işlemiş durumda. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere."